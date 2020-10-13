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13 октября 22:08

Тренер сборной Венгрии: Мы заметно прибавили с прошлого года и хотим доказать это завтра на поле

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси поделился ожиданиями от предстоящего матча четвертого тура Лиги наций против сборной России.

- Матчи с Сербией и Россией могут придать нам уверенности перед поединком с Исландией. Этот опыт может помочь нам в ноябре, но на данный момент мы думаем только о завтрашней встрече. Я наблюдал у команды верный настрой во всех матчах этого года. Мы заметно прибавили с прошлого года и хотим доказать это завтра на поле, - приводит слова Росси пресс-служба УЕФА.

Напомним, что встреча между сборными России и Венгрии состоится 14 октября в Москве и начнется в 21:45 (Мск). На данный момент российская команда набрала семь очков и возглавляет турнирную таблицу группы 3 Лиги В. Венгерская сборная, имея в активе шесть очков, занимает второе место.

Отметим, что 12 ноября сборная Венгрии на своем поле сыграет против команды Исландии за право участия в финальной части Евро.

источник: UEFA (УЕФА)
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