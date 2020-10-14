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14 октября 00:11

Мануэль Нойер: У Германии все еще есть шанс одержать победу в этой группе

Голкипер сборной Германии прокомментировал результат домашнего матча Лиги наций против Швейцарии (3:3).

- Если матч закончился со счетом 3: 3, для обоих вратарей это была не самая лучшая игра. Мы начали матч не очень здорово, но в итоге смогли взять игру под свой контроль. Мы обыграли Украину, и, учитывая, что Испания сегодня проиграла, у нас все еще есть шанс одержать победу в группе, - приводит слова Нойера официальный сайт УЕФА.

После этой игры Германия набрала шесть очков и расположилась на второй строчке в турнирной таблице группы 4 Лиги А, Швейцария, имея в активе два очка, занимает четвертое место.

источник: UEFA (УЕФА)
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