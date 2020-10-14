Родри: У сборной Украины был всего один хороший момент, и она им воспользовалась

- По большому счету, у них был всего один хороший момент, и они им воспользовались. Мы должны извлечь урок из наших ошибок. Сейчас у нас нет в сборной классного прирожденного бомбардира, так что мы все должны стараться в атаке на общее благо, - цитирует Родри официальный сайт УЕФА.

После этой игры Украина набрала шесть очков и расположилась на третьей строчке в турнирной таблице группы 4 Лиги А, Испания, потерпев первое поражение на турнире, с семью очками продолжает занимать первое место.