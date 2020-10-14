Йоахим Лев: Невероятно напряженный матч - обе команды рисковали и совершали много ошибок

- Это был невероятно напряженный матч. Обе команды рисковали и совершали много ошибок. Мы плохо вошли в игру, но показали хороший боевой дух. В начале игры у нас было несколько хороших моментов. Мы допустили несколько ошибок в обороне и должны это исправить. Хорошо, что мы смогли вернуться в игру, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.

После этой игры Германия набрала шесть очков и расположилась на второй строчке в турнирной таблице группы 4 Лиги А, Швейцария, имея в активе два очка, занимает четвертое место.