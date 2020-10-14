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14 октября 00:35

Йоахим Лев: Невероятно напряженный матч - обе команды рисковали и совершали много ошибок

Главный тренер сборной Германии подвел итоги домашнего матча Лиги наций против команды Швейцарии (3:3).

- Это был невероятно напряженный матч. Обе команды рисковали и совершали много ошибок. Мы плохо вошли в игру, но показали хороший боевой дух. В начале игры у нас было несколько хороших моментов. Мы допустили несколько ошибок в обороне и должны это исправить. Хорошо, что мы смогли вернуться в игру, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.

После этой игры Германия набрала шесть очков и расположилась на второй строчке в турнирной таблице группы 4 Лиги А, Швейцария, имея в активе два очка, занимает четвертое место.

источник: UEFA (УЕФА)
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