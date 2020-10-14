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14 октября 06:24
автор: Артур Гичунцев

Сборная Бразилии обыграла Перу, Неймар оформил хет-трик

Таким образом, он вышел на второе место в списке лучших бомбардиров команды.

Матч отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года Перу – Бразилия завершился в пользу гостей – 4:2.

В составе победителей хет-трик оформил Неймар. Еще один гол забил Ришарлисон. У хозяев отличились Андре Каррильо и Ренато Тапиа.

Таким образом, Неймар вышел на второе место в списке лучших бомбардиров команды. На его счету 64 гола. Он обошел Роналдо (62). Лидером по этому показателю является легендарный форвард Пеле, в активе которого 77 мячей.

Добавим, что после этой встречи бразильцы набрали шесть очков и делят первое место в группе с Аргентиной. У Перу – одно очко и седьмая позиция.

В следующем туре Бразилия примет Венесуэлу, а Перу встретится в гостях с Чили.

ЧМ-2022. Квалификация

Второй тур

Южная Америка

Перу – Бразилия – 2:4 (1:1)

Голы: 1:0 – 6 Каррильо, 1:1 – 28, пенальти Неймар, 2:1 – 59 Тапия, 2:2 – 64 Ришарлисон, 2:3 – 83, пенальти Неймар, 2:4 – 90 Неймар.

Перу: Гальесе, Абрам, Самбрано, Трауко, Адвинкула, Гонсалес (Араухо, 90), Тапия (Куэва, 90), Йотун, Акино, Каррильо, Фарфан (Поло, 90).

Бразилия: Уэвертон, Маркиньос (Родриго Кайо, 12), Лоди (Теллес, 69), Данило, Тиаго Силва, Каземиро, Дуглас Луис, Коутиньо (Эвертон, 69), Неймар, Ришарлисон, Фирмино (Эвертон Рибейро, 69).

Предупреждения: Тапия (37), Гонсалес (54).

Удаления: Каседа (86), Самбрано (89).

источник: «Советский спорт»
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