Сборная Бразилии обыграла Перу, Неймар оформил хет-трик

Матч отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года Перу – Бразилия завершился в пользу гостей – 4:2.

В составе победителей хет-трик оформил Неймар. Еще один гол забил Ришарлисон. У хозяев отличились Андре Каррильо и Ренато Тапиа.

Таким образом, Неймар вышел на второе место в списке лучших бомбардиров команды. На его счету 64 гола. Он обошел Роналдо (62). Лидером по этому показателю является легендарный форвард Пеле, в активе которого 77 мячей.

Добавим, что после этой встречи бразильцы набрали шесть очков и делят первое место в группе с Аргентиной. У Перу – одно очко и седьмая позиция.

В следующем туре Бразилия примет Венесуэлу, а Перу встретится в гостях с Чили.