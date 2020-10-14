Колумбия ушла от поражения в матче с Чили благодаря голу Фалькао

Матч второго тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года Чили – Колумбия завершился вничью – 2:2.

Счет в матче открыли гости. Отличился Хефферсон Лерма. Чилийцы ответили точным ударом Артуро Видаля. Также забил Алексис Санчес. Колумбийцы ушли от поражения благодаря голу Радамель Фалькао в компенсированное время.

12 ноября колумбийцы примут Уругвай, а Чили в тот же день примет Перу.

ЧМ-2022. Квалификация

Второй тур