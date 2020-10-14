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14 октября 06:38
автор: Артур Гичунцев

Колумбия ушла от поражения в матче с Чили благодаря голу Фалькао

Хавбек «Зенита» Вильмар Барриос отыграл 72 минуты.

Матч второго тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года Чили – Колумбия завершился вничью – 2:2.

Счет в матче открыли гости. Отличился Хефферсон Лерма. Чилийцы ответили точным ударом Артуро Видаля. Также забил Алексис Санчес. Колумбийцы ушли от поражения благодаря голу Радамель Фалькао в компенсированное время.

12 ноября колумбийцы примут Уругвай, а Чили в тот же день примет Перу.

ЧМ-2022. Квалификация

Второй тур

Южная Америка

Чили – Колумбия – 2:2 (2:1)

Голы: 0:1 – 7 Лерма, 1:1 – 38, пенальти Видаль, 2:1 – 41 Санчес, 2:2 – 90 Фалькао.

Чили: Кортес, Вегас, Диас, Исла, Сьерральта, Арангис, Видаль, Варгас (Диас, 90), Пинарес (Фуэнсалида, 74), Санчес, Баэса.

Колумбия: Варгас, Мурильо, Санчес, Медина (Альсате, 29), Мохика, Лерма, Куадрадо, Барриос (Фалькао, 72), Хамес, Муриэль (Морелос, 51), Сапата.

Предупреждения: Санчес (22), Видаль (30), Сьерральта (40), Хамес (45), Диас (80), Кортес (87), Варгас (88).

источник: «Советский спорт»
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