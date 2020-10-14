Колумбия ушла от поражения в матче с Чили благодаря голу Фалькао

Матч второго тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года Чили – Колумбия завершился вничью – 2:2.
Счет в матче открыли гости. Отличился Хефферсон Лерма. Чилийцы ответили точным ударом Артуро Видаля. Также забил Алексис Санчес. Колумбийцы ушли от поражения благодаря голу Радамель Фалькао в компенсированное время.
12 ноября колумбийцы примут Уругвай, а Чили в тот же день примет Перу.
ЧМ-2022. Квалификация
Второй тур
Южная Америка
Чили – Колумбия – 2:2 (2:1)
Голы: 0:1 – 7 Лерма, 1:1 – 38, пенальти Видаль, 2:1 – 41 Санчес, 2:2 – 90 Фалькао.
Чили: Кортес, Вегас, Диас, Исла, Сьерральта, Арангис, Видаль, Варгас (Диас, 90), Пинарес (Фуэнсалида, 74), Санчес, Баэса.
Колумбия: Варгас, Мурильо, Санчес, Медина (Альсате, 29), Мохика, Лерма, Куадрадо, Барриос (Фалькао, 72), Хамес, Муриэль (Морелос, 51), Сапата.
Предупреждения: Санчес (22), Видаль (30), Сьерральта (40), Хамес (45), Диас (80), Кортес (87), Варгас (88).