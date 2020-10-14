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14 октября 07:18
автор: Артур Гичунцев

Соболев: Помню, Дзагоев раздавал всем автографы: протягиваю листочек, а он говорит, в другой раз

Нападающий признался, что хавбек армейцев был его любимым футболистом сборной России.

Форвард «Спартака» Александр Соболев вспомнил курьезный случай, связанный с полузащитником ЦСКА Аланом Дзагоевым.

«Мы приехали как-то на детский турнир в Москву. Пошли на открытую тренировку сборной. Ребята уже садились в автобус, и мы, дети, просили у всех автографы. Помню, стоял прямо перед Дзагоевым, он раздавал всем автографы: протягиваю листочек, прошу расписаться, а он говорит, в другой раз. И ушел. Не дал мне автограф. Сейчас мы с ним в хороших отношениях, я ему этот случай напомнил», – цитирует Соболева «Российская газета».

30-летний Дзагоев выступает за ЦСКА с 2008 года. Он провел 357 матчей и выиграл 10 трофеев, в том числе три титула чемпиона России.

источник: «Российская газета»
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