СМИ: Хедира отказался от перехода в «Спартак»

Футболист сборной Германии Сами Хедира отклонил предложение московского «Спартака».

Как сообщает Сalciomercatoweb, красно-белые предложили игроку трудовой контракт с зарплатой в три млн евро за сезон. Полузащитник ответил отказом. Он хочет перебраться в MLS.

Этой осенью 33-летний Хедира покинул «Ювентус» и стал свободным агентом. Он выступал за «старую синьору» с 2016 года. В его активе 145 матчей, 21 гол и 13 голевых передач. Полузащитник помог команде выиграть восемь трофеев, а в 2014 году стал чемпионом мира со сборной Германии.