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14 октября 08:38
автор: Артур Гичунцев

Александр Соболев: Было бы интересно попробовать свои силы за границей

Контракт форварда с московским клубом действует до 2024 года.

Форвард «Спартака» Александр Соболев прокомментировал решение Алексея Миранчука перейти из «Локомотива» в итальянскую «Аталанту».

«По поводу Лёши уверен, что он на сто процентов заиграет. Мне, конечно, тоже было бы интересно попробовать свои силы за границей. Но у меня нет такого, что обязательно нужно уехать, к примеру, до 25 лет. Тут уж как получится», – цитирует Соболева «Российская газета».

Напомним, 23-летний Соболев играет за «Спартак» с января 2020 года. В его активе 24 матча, семь голов и пять голевых передач.

источник: «Российская газета»
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