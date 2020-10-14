Александр Соболев: Было бы интересно попробовать свои силы за границей

Форвард «Спартака» Александр Соболев прокомментировал решение Алексея Миранчука перейти из «Локомотива» в итальянскую «Аталанту».

«По поводу Лёши уверен, что он на сто процентов заиграет. Мне, конечно, тоже было бы интересно попробовать свои силы за границей. Но у меня нет такого, что обязательно нужно уехать, к примеру, до 25 лет. Тут уж как получится», – цитирует Соболева «Российская газета».

Напомним, 23-летний Соболев играет за «Спартак» с января 2020 года. В его активе 24 матча, семь голов и пять голевых передач.