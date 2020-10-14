ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
14 октября 09:42
автор: Артур Гичунцев

Дмитрий Скопинцев: Карпин заставлял футболистов стоять в бочке со льдом

Экс-игрок донского клуба высоко оценил работу главного тренера.

Бывший защитник «Ростова» Дмитрий Скопинцев, выступающий за московское «Динамо», поделился воспоминаниями от работы с Валерием Карпиным.

«С ним связано очень много различных историй, необычных и забавных. Хотя в первую очередь он, конечно, личность, настоящая глыба.

Например, в день игры мог заставлять футболистов стоять в бочке со льдом, если летом была вечерняя игра. Стоял сам с секундомером, все замерял. Далеко не у всех такой подход в подготовке к играм.

С питанием тоже были забавные истории. Скажем, если я на обеде с соусами перебарщивал, он мог мне дать свою веганскую тарелку, а себе забрать мою. И всегда сопровождал это забавными комментариями. Что-то вроде: «Тебе будет только лучше, а мне уже все равно», – цитируют Скопинцева «РИА Новости».

источник: «РИА Новости»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Домашняя работа. Почему в среду России нужно победить ВенгриюГИБДД подготовило для водителей новые штрафыСкорость 5G, предлагаемая новым iPhone, будет недоступна в большинстве сетей СШАТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринМОК аннулировал результаты хоккейной сборной РФ на Олимпиаде«Жаль Нагиева, уже слышим его стоны»: Горбань в нюдовом бикини
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика