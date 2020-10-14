Дмитрий Скопинцев: Карпин заставлял футболистов стоять в бочке со льдом

Бывший защитник «Ростова» Дмитрий Скопинцев, выступающий за московское «Динамо», поделился воспоминаниями от работы с Валерием Карпиным.

«С ним связано очень много различных историй, необычных и забавных. Хотя в первую очередь он, конечно, личность, настоящая глыба.

Например, в день игры мог заставлять футболистов стоять в бочке со льдом, если летом была вечерняя игра. Стоял сам с секундомером, все замерял. Далеко не у всех такой подход в подготовке к играм.

С питанием тоже были забавные истории. Скажем, если я на обеде с соусами перебарщивал, он мог мне дать свою веганскую тарелку, а себе забрать мою. И всегда сопровождал это забавными комментариями. Что-то вроде: «Тебе будет только лучше, а мне уже все равно», – цитируют Скопинцева «РИА Новости».