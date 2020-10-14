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14 октября 10:51
автор: Юрий Нечаев

Защитник «Спортинга» Ристовски отказывается переходить в «Динамо»

Контракт македонца с португальским клубом рассчитан до 2022 года.

Защитник «Спортинга» Стефан Ристовски отказывается переходить в московское «Динамо».

По информации A Bola, клубы договорились между собой о годичной аренде футболиста, но сам македонец не хочет переезжать в Россию.

Ранее португальские СМИ сообщали, что в услугах Ристовски также заинтересован «Спартак».

28-летний защитник выступает за «Спортинг» с 2018 года. В прошлом сезоне он провел за португальский клуб 26 матчей и сделал четыре результативные передачи.

В активе футболиста 52 игры и один забитый мяч в составе сборной Македонии.

источник: A Bola
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