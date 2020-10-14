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14 октября 10:59
автор: Юрий Нечаев

«Краснодар» и «Ростов» ведут переговоры о трансфере Ионова

Контракт игрока с ростовским клубом рассчитан до 2022 года.

Полузащитник «Ростова» Алексей Ионов может перейти в «Краснодар».

Футбольный комментатор Нобель Арустамян в своем телеграм-канале сообщает, что переговоры между сторонами находятся в активной фазе. По информации источника, «Ростов» готов расстаться с 31-летним футболистом, но сначала хочет найти ему замену.

Напомним, Ионов является воспитанником «Зенита». В «Ростов» он перешел из «Динамо» в 2017 году.

В текущем сезоне 31-летний полузащитник провел за клуб 10 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.

источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна
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