«Краснодар» и «Ростов» ведут переговоры о трансфере Ионова

Полузащитник «Ростова» Алексей Ионов может перейти в «Краснодар».

Футбольный комментатор Нобель Арустамян в своем телеграм-канале сообщает, что переговоры между сторонами находятся в активной фазе. По информации источника, «Ростов» готов расстаться с 31-летним футболистом, но сначала хочет найти ему замену.

Напомним, Ионов является воспитанником «Зенита». В «Ростов» он перешел из «Динамо» в 2017 году.

В текущем сезоне 31-летний полузащитник провел за клуб 10 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.