ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
14 октября 11:27
автор: Юрий Нечаев

Хорватский нападающий Дуганджич перешел в «Сочи»

Форвард будет выступать под 17-м номером.

Нападающий Марко Дуганджич стал игроком «Сочи».

Пресс-служба клуба сообщает, что 26-летний хорват уже прошел медосмотр и будет заявлен под 17-м номером.

Дуганджич является воспитанником «Осиека». В «Сочи» он перешел из румынского «Ботошани», за который в текущем сезоне провел семь матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

В активе форварда семь проведенных игр и пять мячей за сборную Хорватии до 19 лет.

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Geely обновил цены на кроссоверы в РоссииВ Ленинградской области на проезжую часть рухнул надземный пешеходный переходМорозова и Багин одержали победу на этапе КР в Москве в танцах на льду«Жаль Нагиева, уже слышим его стоны»: Горбань в нюдовом бикиниРади кого Телегин оставил Пелагею: красотка и бизнесвуменТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил Кокорин
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика