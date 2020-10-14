Хорватский нападающий Дуганджич перешел в «Сочи»

Нападающий Марко Дуганджич стал игроком «Сочи».

Пресс-служба клуба сообщает, что 26-летний хорват уже прошел медосмотр и будет заявлен под 17-м номером.

Состав футбольного клуба «Сочи» пополнил хорватский нападающий Марко Дуганджич.



Игрок уже успешно прошел медосмотр и будет выступать за сочинцев под 17-м номером. pic.twitter.com/ujC4lpaQN3 — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) October 14, 2020

Дуганджич является воспитанником «Осиека». В «Сочи» он перешел из румынского «Ботошани», за который в текущем сезоне провел семь матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу.