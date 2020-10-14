Мозес до конца недели прилетит в Москву и подпишет контракт со «Спартаком»

Нигериец Виктор Мозес близок к переходу из «Челси» в «Спартак».

Известный футбольный комментатор Нобель Арустамян в своем телеграм-канале сообщает, что футболист прилетит в Москву до конца недели и подпишет контракт с московским клубом.

Источник сообщает, что красно-белые арендуют Мозеса до конца сезона с возможным правом выкупа.

Напомним, права на футболиста принадлежат лондонскому «Челси». С января 2020 года Мозес на правах аренды выступал за «Интер». В футболке миланского клуба он провел 20 матчей и отдал пять результативных передач.

В послужном списке Мозеса 12 голов в 38 играх за сборную Нигерии.