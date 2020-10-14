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14 октября 12:31
автор: Юрий Нечаев

Мозес до конца недели прилетит в Москву и подпишет контракт со «Спартаком»

Действующее соглашение игрока с «Челси» рассчитано до 2021 года.

Нигериец Виктор Мозес близок к переходу из «Челси» в «Спартак».

Известный футбольный комментатор Нобель Арустамян в своем телеграм-канале сообщает, что футболист прилетит в Москву до конца недели и подпишет контракт с московским клубом.

Источник сообщает, что красно-белые арендуют Мозеса до конца сезона с возможным правом выкупа.

Напомним, права на футболиста принадлежат лондонскому «Челси». С января 2020 года Мозес на правах аренды выступал за «Интер». В футболке миланского клуба он провел 20 матчей и отдал пять результативных передач.

В послужном списке Мозеса 12 голов в 38 играх за сборную Нигерии.

источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна
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