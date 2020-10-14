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14 октября 13:29
автор: Юрий Нечаев

Стало известно, кто войдет в тренерский штаб Рахимова в «Уфе»

Специалист сменил Вадима Евсеева на посту главного тренера команды.

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал о том, кто войдет в тренерский штаб Рашида Рахимова.

«Одним из помощников Рахимова будет Эдуардо Докампо. Сейчас решаем вопрос с его рабочей визой. Второй помощник будет из Германии, он будет отвечать за физподготовку. Надеемся, что они прилетят в Россию на следующей неделе», — цитирует Мурзагулова Sport24.ru.

Напомним, Докампо до декабря прошлого года работал в «Рубине».

После 10 туров «Уфа» набрала шесть очков и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

17 октября уфимцы сыграют в гостях против «Локомотива».

источник: Sport24.ru
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