ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
14 октября 13:53
автор: Юрий Нечаев

Александр Медведев: «Зениту» нужен центральный защитник с российским паспортом

В России трансферное окно закрывается в ночь с 17 на 18 октября.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о трансферных планах клуба.

«Об этом уже говорил Сергей Семак, я это подтверждал - нам нужен центральный защитник с российским паспортом. У нас есть очень перспективный и растущий Данила Прохин, но этого недостаточно», - цитирует Медведева ТАСС.

Напомним, в текущее трансферное окно состав «Зенита» пополнили центральный защитник Деян Ловрен, перешедший из «Ливерпуля», и центральный полузащитник Вендел из «Спортинга».

Также несколько футболистов вернулись в Санкт-Петербург из аренд.

Добавим, что «Зенит» после 10 туров возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 21 набранным очком. Столько же очков у «Спартака». Питерцы находятся выше по дополнительным показателям.

17 октября «Зенит» на своем поле примет «Сочи».

источник: ТАСС
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Hyundai начинает строительство центра электромобилей в СингапуреMercedes-Benz создаст новый класс автомобилейМатч Лиги наций УЕФА Россия - Турция завершился вничьюТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил Кокорин«Жаль Нагиева, уже слышим его стоны»: Горбань в нюдовом бикини«Он уже никого не узнавал». Почему Быстров ушел из жизни молодым
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика