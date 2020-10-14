Александр Медведев: «Зениту» нужен центральный защитник с российским паспортом

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о трансферных планах клуба.

«Об этом уже говорил Сергей Семак, я это подтверждал - нам нужен центральный защитник с российским паспортом. У нас есть очень перспективный и растущий Данила Прохин, но этого недостаточно», - цитирует Медведева ТАСС.

Напомним, в текущее трансферное окно состав «Зенита» пополнили центральный защитник Деян Ловрен, перешедший из «Ливерпуля», и центральный полузащитник Вендел из «Спортинга».

Также несколько футболистов вернулись в Санкт-Петербург из аренд.

Добавим, что «Зенит» после 10 туров возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 21 набранным очком. Столько же очков у «Спартака». Питерцы находятся выше по дополнительным показателям.