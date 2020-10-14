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14 октября 16:05
автор: Юрий Нечаев

Роналду вернулся в Италию, чтобы сократить карантин

Форвард сдал положительный тест на коронавирус в расположении сборной Португалии.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду принял решение покинуть расположение сборной Португалии и вернуться в Турин.

Журналист Танкреди Пальмери сообщает, что форвард рассчитывает сократить время нахождения на карантине после заражения коронавирусом. В Португалии срок обязательной самоизоляции составляет 14 дней, тогда как в Италии – 10.

Таким образом, Роналду, о заболевании которого стало известно 13 октября, рассчитывает сыграть за свой клуб уже 25-го числа. В очередном туре чемпионата Италии «Ювентус» встретится с «Вероной».

В текущем сезоне Роналду провел за «старую синьору» два матча и забил три гола.

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