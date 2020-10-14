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14 октября 14:53
автор: Юрий Нечаев

Семин - об увольнении из «Локомотива»: Наверное, все могло быть немножко по-другому

Специалист покинул команду в мае 2020 года.

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, как узнал об увольнении из московского клуба.

«Я начал понимать, что контракт не продлят, еще в Катаре, когда Кикнадзе стал к игрокам ходить и рассказывать, что мы тренера будем менять. А тогда было еще три очень важных игры, которые определяли, займем второе место или нет. Я считаю, что это вообще самый высокий уровень некорректности, который может быть. Вот здесь я понял.

Моя реакция? Нормальная, продолжать работать. Матч с «Зенитом» хороший был? Хороший. Мы все бились. Матч в «Ростове», который надо было выигрывать. Проиграй, мы не занимали бы второе место. Победа над «Ахматом», когда в целом многие моменты были против нас. Вот моя реакция.

Но, наверное, все могло быть немножко по-другому. Мягко говоря.

Я имел пять минут беседы с Мещеряковым, после которой я ушел. Я пришел к нему в кабинет, а Кикнадзе, мягко говоря, смелый человек, не нашел силы, чтобы прийти и за столом сказать, так и так, мы решили то-то и то-то. Он не смог этого сделать», — сказал специалист в передаче «Сычев подкаст и Денис Казанский» на ютубе.

Напомним, после ухода Семина на пост главного тренера «Локомотива» был назначен серб Марко Николич. Под его руководством в текущем сезоне команда занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков в 10 матчах.

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