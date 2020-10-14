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14 октября 16:13
автор: Виктор Шарафудинов

Илья Геркус: Договор с Мозесом подписан. Остаются непонятки между агентами и «Спартаком»

Футболист сборной Нигерии близок к переходу из «Челси» в московский клуб.

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что «Спартак» заключил контракт с 29-летним фланговым игроком Виктором Мозесом, однако не может оформить трансфер, поскольку еще не договорился о некоторых деталях с агентами нигерийца.

Вот, что написал Геркус в своем телеграм-канале:

«По данным моего источника, договор с игроком подписан, с «Челси» все утрясли, остаются непонятки между Wasserman – агентством игрока и «Спартаком».

Речь идет об агентском вознаграждении. Точнее – о налогообложении. Еще точнее – об НДС. Вопрос должны закрыть сегодня, в крайнем случае завтра».

В минувшем сезоне Мозес, права на которого принадлежат «Челси», выступал на правах аренды за стамбульский «Фенербахче» и миланский «Интер». В чемпионате Турции нигериец сыграл шесть матчей, забив один гол и сделав один результативный пас, а в серии А отметился пятью ассистами в 12 встречах.

источник: Телеграм-канал «Геркус FM»
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