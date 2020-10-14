Белорусский защитник Павловец перешел из «Динамо-Брест» в «Ростов»

Белорусский защитник Александр Павловец, ранее выступавший за «Динамо-Брест», продолжит карьеру в ФК «Ростов».

Об этом объявил официальный сайт ростовского клуба, не сообщив подробности об условиях контракта. Известно лишь, что новичок команды Валерия Карпина приедет в Ростов до закрытия трансферного окна.

Павловец перешел в «Динамо-Брест» из «Торпедо-БелАЗ» в январе прошлого года и помог брестскому клубу впервые в истории завоевать чемпионский титул. Всего он сыграл за «Динамо» 51 матч, забив гол и сделав одну результативную передачу.