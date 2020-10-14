Михаил Кержаков: Федун грамотно создал давление на судейский корпус. Это сыграло на руку «Спартаку»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков считает, что владелец «Спартака» Леонид Федун намеренно создал давление на арбитров, что оказалось выгодно красно-белым.

«С одной стороны, я понимаю Федуна: он очень грамотно давление на судейский корпус создал, – рассказал Кержаков «Фонтанке». – Я могу только этим объяснить. Конечно, есть ошибки. Я думаю, они не предвзятые, так получается. Давление, я думаю, сыграло на руку «Спартаку», и в этом плане Федун все грамотно сделал.

Не нужно проверять судей на полиграфе. Я считаю, их вообще дергать не стоит. У меня свои вопросы к судьям есть, но в этой ситуации я на их стороне. Хотелось бы им поддержку выказать».

33-летний Кержаков в нынешнем сезоне защищал ворота «Зенита» во всех десяти матчах чемпионата, пропустив шесть мячей.