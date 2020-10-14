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14 октября 16:44
автор: Виктор Шарафудинов

Михаил Кержаков: Федун грамотно создал давление на судейский корпус. Это сыграло на руку «Спартаку»

После 10 туров «Зенит» и красно-белые занимают первое и второе места в РПЛ, набрав по 21 очку.

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков считает, что владелец «Спартака» Леонид Федун намеренно создал давление на арбитров, что оказалось выгодно красно-белым.

«С одной стороны, я понимаю Федуна: он очень грамотно давление на судейский корпус создал, – рассказал Кержаков «Фонтанке». – Я могу только этим объяснить. Конечно, есть ошибки. Я думаю, они не предвзятые, так получается. Давление, я думаю, сыграло на руку «Спартаку», и в этом плане Федун все грамотно сделал.

Не нужно проверять судей на полиграфе. Я считаю, их вообще дергать не стоит. У меня свои вопросы к судьям есть, но в этой ситуации я на их стороне. Хотелось бы им поддержку выказать».

33-летний Кержаков в нынешнем сезоне защищал ворота «Зенита» во всех десяти матчах чемпионата, пропустив шесть мячей.

источник: «Фонтанка»
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