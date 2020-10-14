Николай Писарев: Игроки молодежной сборной России не согласны сидеть в запасе, а хотят играть

Бывший главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев прокомментировал выход нынешнего поколения команды на чемпионат Европы, который в следующем году пройдет в Венгрии и Словении.

«Отечественной молодежке долго не удавалось попасть на этот турнир, но сейчас наконец все сошлось, – отметил Писарев в интервью RT. – Во-первых, выросло очень хорошее поколение футболистов. У нас подобран ровный состав. Практически все играют в своих клубах, многие — регулярно оказываются в основе и уже являются лидерами. В совокупности сыграли все факторы. России и с жеребьевкой повезло, и тренерский штаб во главе с Михаилом Галактионовым грамотно выполнил свою работу.

Поколение действительно неплохое, но и финансовое положение клубов РПЛ не такое, как раньше. Некоторые команды осознанно делают ставку на молодежь, другие идут на такой шаг не от хорошей жизни. Да и уровень чемпионата России снизился. Тот же «Зенит» раньше не становился чемпионом с Халком и Акселем Витселем в составе, а теперь спокойно берёт титул за четыре тура до финиша. Но это не умаляет достоинств молодежи, которая выдерживает конкуренцию.

Отношение к делу действительно стало другим. Здесь можно вспомнить даже предыдущие созывы. Ребята не выбирают скамейку запасных в России, а уезжают в Европу. Показательны примеры Вячеслава Караваева и Николая Комличенко. Сейчас в Чехии играет Алексей Татаев. Молодежь изменилась. Они не согласны просто сидеть в запасе, а хотят играть».

Молодежная сборная России гарантировала себе место в группе 5. Ее соперниками были Польша, Болгария. Сербия, Эстония и Латвия.