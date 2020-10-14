Паненка выписан из больницы, сдав отрицательные тесты на коронавирус

Официальный сайт ФК «Богемианс» сообщил, что президент пражского клуба Антонин Паненка выписан из больницы и переведен на домашнее лечение.

Вот, что рассказал сын чемпиона Европы 1976 года Томаш Паненка:

«Сегодня в 11 часов отец поехал домой. Анализы на коронавирус, к счастью, уже отрицательные, но его все еще беспокоит пневмония. Однако врачи решили, что ему не требуется находиться в больнице, и отпустили его на домашнее лечение».

На минувшей неделе президент «Богемианс» был доставлен в одну из больниц Бенешова с коронавирусом и двусторонним воспалением легких.

В 1973 по 1982 годы Паненка выступал на позиции полузащитника за сборную Чехословакии, сыграв 59 матчей и забив 17 голов. Он помог чехословацкой команде выиграть чемпионат Европы 1976 года. В финале была одержана победа над сборной Западной Германии в серии пенальти (5:3 после ничьей 2:2 в основное и дополнительное время. Паненка бил пятый решающий 11-метровый сборной ЧССР и направил мяч в сетку ворот Зеппа Майера ударом «парашютом» прямо по центру ворот. С тех пор этот стиль исполнения пенальти называется «ударом Паненки».