Бывший защитник «Локомотива» Пейчинович будет играть за «Факел»

Экс-игрок московского «Локомотива» Неманья Пейчинович продолжит карьеру в воронежском «Факеле».

Об этом рассказал спортивный директор клуба ФНЛ Кирилл Котов в интервью «РИА Новости»:

«Завтра должны подписать контракт с Пейчиновичем. Контракт будет рассчитан на один год, сумма соглашения не будет обременительной для клуба. Сам Неманья был заинтересован в возвращении в Россию, поэтому переговоры шли недолго».

С февраля нынешнего года по настоящее время Пейчинович выступал за «Вождовац», сыграв восемь матчей в чемпионате Сербии.