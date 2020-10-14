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14 октября 18:16
автор: Виктор Шарафудинов

Бывший защитник «Локомотива» Пейчинович будет играть за «Факел»

C 2014 по 2018 годы серб сыграл 114 матчей за железнодорожников, забив три мяча и сделав шесть голевых передач.

Экс-игрок московского «Локомотива» Неманья Пейчинович продолжит карьеру в воронежском «Факеле».

Об этом рассказал спортивный директор клуба ФНЛ Кирилл Котов в интервью «РИА Новости»:

«Завтра должны подписать контракт с Пейчиновичем. Контракт будет рассчитан на один год, сумма соглашения не будет обременительной для клуба. Сам Неманья был заинтересован в возвращении в Россию, поэтому переговоры шли недолго».

С февраля нынешнего года по настоящее время Пейчинович выступал за «Вождовац», сыграв восемь матчей в чемпионате Сербии.

источник: «РИА Новости»
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