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14 октября 18:27
автор: Виктор Шарафудинов

В «Ювентусе» ввели режим изоляции после обнаружения коронавируса у Маккенни

Ранее положительный тест на COVID-19 сдал Криштиану Роналду.

Чемпион Италии «Ювентус» на своем официальном сайте объявил о том, что в главной команде туринского клуба был введен режим изоляции.

Игроки продолжат тренировки и будут готовиться к предстоящим матчам, однако им временно запрещено покидать базу, чтобы свести к минимуму все контакты. Это же касается тренеров и других сотрудников команды Андреа Пирло.

На такие меры «Ювентус» пошел после того, как американский полузащитник Уэстон Маккенни сдал положительный тест на коронавирус во время плановой проверки.

Напомним, что вчера 13 октября стало известно о том, что заражение COVID-19 обнаружили у Криштиану Роналду, когда нападающий туринского клуба находился в расположении сборной Португалии.

17 октября «Ювентус» должен провести выездной матч чемпионата Италии против «Кротоне».

источник: ФК «Ювентус»
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