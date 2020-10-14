Жеребьевка молодежного чемпионата Европы с участием сборной России состоится 10 декабря

УЕФА проведет жеребьевку финальной части чемпионата Европы среди молодежных сборных 10 декабря.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию, полученную в пресс-службе Европейского союза футбольных ассоциаций. Церемония состоится в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

На данный момент известно восемь из 16 участников ЧЕ-2021. Хозяевами станут Венгрия и Словения, а барьер квалификации уже благополучно преодолели сборные России, Англии, Испании, Дании, Нидерландов и Швейцарии.

Завершится отборочная стадия 17 ноября.