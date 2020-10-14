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14 октября 18:50
автор: Виктор Шарафудинов

«Динамо» объявило о назначении Шварца на должность главного тренера

С 2017 по 2019 годы немец работал с «Майнцем» в бундеслиге.

Официальный сайт московского «Динамо» объявил о назначении Сандро Шварца на должность главного тренера.

Помогать ему будут Волкан Булут и Андрей Воронин.

«Я очень горд, что мне представилась возможность работать в «Динамо», – заявил Шварц после подписания контракта. – Это клуб с великой историей и традициями. Для меня это потрясающий вызов, я с нетерпением жду начала работы. Сейчас в «Динамо» собрана молодая команда с крайне интересными перспективами. Я очень амбициозен, и мы сделаем всё возможное для достижения наших целей!»

17 октября бывшему тренера «Майнца» Шварцу исполнится 42 года.

«Динамо» начинало сезон под руководством Кирилла Новикова, который покинул команду 28 сентября после поражения от «Химок» в девятом туре чемпионата России (0:1 в гостях).

4 октября бело-голубые обыграли дома «Краснодар» со счетом 2:0. Командой руководил Александр Кульчий.

Динамовцы занимают шестое место, набрав 17 очков в десяти матчах. 18 октября они сыграют в гостях с ЦСКА.

источник: ФК «Динамо» (Москва)
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