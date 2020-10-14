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14 октября 19:56
автор: Виктор Шарафудинов

Тульский «Арсенал» арендовал Джорджевича у «Локомотива»

В прошлом черногорец играл за «оружейников» с 2017 по 2019 годы, забив 16 мячей и сделав шесть голевых передач в 50 матчах.

Тульский «Арсенал» на своем официальном сайте объявил о переходе 26-летнего форварда Луки Джорджевича.

«Оружейники» арендовали черногорского нападающего у «Локомотива» до конца нынешнего сезона.

В августе прошлого года железнодорожники приобрели Джорджевича у «Зенита» за 2,5 миллиона евро. С тех пор он сыграл за московскую команду лишь пять матчей, отметившись одной результативной передачей.

В сезона 2017/18 и 2018/19 «Арсенал» брал черногорца в аренду у клуба из Санкт-Петербурга.

источник: ФК «Арсенал» (Тула)
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