Тульский «Арсенал» арендовал Джорджевича у «Локомотива»

Тульский «Арсенал» на своем официальном сайте объявил о переходе 26-летнего форварда Луки Джорджевича.

«Оружейники» арендовали черногорского нападающего у «Локомотива» до конца нынешнего сезона.

В августе прошлого года железнодорожники приобрели Джорджевича у «Зенита» за 2,5 миллиона евро. С тех пор он сыграл за московскую команду лишь пять матчей, отметившись одной результативной передачей.

В сезона 2017/18 и 2018/19 «Арсенал» брал черногорца в аренду у клуба из Санкт-Петербурга.