Казарцев впервые получил назначение на игру РПЛ после скандального матча «Спартак» – «Сочи»

Официальный телеграм-канал Российского футбольного союза опубликовал судейские назначения на матчи 11-го тура чемпионата России.

Василий Казарцев 18 октября станет главным арбитром матча «Ротор» – «Тамбов». Напомним, что он не работал на играх РПЛ после скандальной встречи первого тура нынешнего сезона «Спартак» – «Сочи» (2:2).

9 августа Казарцев назначил два пенальти в ворота московского клуба, которые помогли гостям избежать поражения. В последствии в РФС признали, что второй 11-метровый был назначен ошибочно. После матча владелец «Спартака» Леонид Федун пригрозил, что красно-белые снимутся с чемпионата.