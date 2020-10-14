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14 октября 20:24
автор: Виктор Шарафудинов

Казарцев впервые получил назначение на игру РПЛ после скандального матча «Спартак» – «Сочи»

Арбитр из Санкт-Петербурга будет работать на воскресной игре «Ротора» и «Тамбова».

Официальный телеграм-канал Российского футбольного союза опубликовал судейские назначения на матчи 11-го тура чемпионата России.

Василий Казарцев 18 октября станет главным арбитром матча «Ротор» – «Тамбов». Напомним, что он не работал на играх РПЛ после скандальной встречи первого тура нынешнего сезона «Спартак» – «Сочи» (2:2).

9 августа Казарцев назначил два пенальти в ворота московского клуба, которые помогли гостям избежать поражения. В последствии в РФС признали, что второй 11-метровый был назначен ошибочно. После матча владелец «Спартака» Леонид Федун пригрозил, что красно-белые снимутся с чемпионата.

источник: РФС
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