Погребняк может подписать новый контракт с «Уралом»

Павел Погребняк может вернуться в екатеринбургский «Урал».

Телеграм-канал Sport_inside сообщает, что руководство клуба предлагает нападающему подписать контракт до конца этого сезона. Сам Погребняк активно поддерживает форму и в случае успешного завершения переговоров готов присоединиться к команде.

Павел выступал за «Урал» с августа 2018 года до завершения минувшего сезона, забив восемь мячей и сделав три голевые передачи в 33 матчах. После окончания чемпионата-2019/20 его контракт не был продлен.