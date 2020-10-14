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14 октября 20:32
автор: Виктор Шарафудинов

Погребняк может подписать новый контракт с «Уралом»

8 ноября бывшему нападающему сборной России исполнится 37 лет.

Павел Погребняк может вернуться в екатеринбургский «Урал».

Телеграм-канал Sport_inside сообщает, что руководство клуба предлагает нападающему подписать контракт до конца этого сезона. Сам Погребняк активно поддерживает форму и в случае успешного завершения переговоров готов присоединиться к команде.

Павел выступал за «Урал» с августа 2018 года до завершения минувшего сезона, забив восемь мячей и сделав три голевые передачи в 33 матчах. После окончания чемпионата-2019/20 его контракт не был продлен.

источник: Телеграм-канал Sport_inside
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