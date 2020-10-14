Россия – Венгрия. Стартовые составы команд

Россия: Шунин, Смольников, Семенов, Кудряшов, Жирков, Оздоев, Зобнин, Ионов, Миранчук, Кузяев, Дзюба.

Запасные: Сафонов, Джанаев, Кутепов, Караваев, Жиров, Черышев, Мостовой, Газинский, Фомин, Бакаев, Соболев, Комличенко.

Венгрия: Дибуш, Аттила Салаи, Орбан, Него, Ботка, Кальмар, Газдаг, Шигер, Николич, Адам Салаи, Холендер.

Запасные: Хегедюш, Беше, Фиола, Кечкеш, Ланг, Чери, Надь, Шефер, Варга, Кеньвеш, Секе.

Встреча пройдет в Москве на «Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина» и начнется в 21:45 по московскому времени.