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14 октября 23:34

Сборная России не смогла обыграть Венгрию в Москве

Футболисты сборной России сыграли вничью с командой Венгрии в матче четвертого тура группового раунда Лиги наций.

Встреча прошла в Москве на «Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина» и завершилась со счетом 0:0.

После этой игры сборная России набрала восемь очков и продолжает лидировать в группе 3 Лиги В, Венгрия с семью очками занимает второе место.

В следующем туре российская команда сыграет в Стамбуле против Турции, а венгерская сборная встретится в Будапеште с Сербией.

Россия – Венгрия – 0:0 (0:0)

Россия: Шунин, Смольников, Семенов, Кудряшов, Жирков (Караваев, 67), Оздоев (Соболев, 81), Зобнин, Кузяев (Мостовой, 55), Миранчук (Бакаев, 56), Ионов (Газинский, 68), Дзюба.

Венгрия: Дибус, Него, Орбан, Салаи, Ботка, Кальмар (Шафер, 77), Газдаг (Надь, 46), Шигер, Холендер (Фиола, 46), Салаи (Кеньвеш, 83), Николич (Варга, 61).

Предупреждения: Ботка (24), Оздоев (34), Кудряшов (63), Фиола (71).

источник: «Советский спорт»
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