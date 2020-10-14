Сборная России не смогла обыграть Венгрию в Москве

Встреча прошла в Москве на «Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина» и завершилась со счетом 0:0.

После этой игры сборная России набрала восемь очков и продолжает лидировать в группе 3 Лиги В, Венгрия с семью очками занимает второе место.

В следующем туре российская команда сыграет в Стамбуле против Турции, а венгерская сборная встретится в Будапеште с Сербией.

Россия – Венгрия – 0:0 (0:0)

Россия: Шунин, Смольников, Семенов, Кудряшов, Жирков (Караваев, 67), Оздоев (Соболев, 81), Зобнин, Кузяев (Мостовой, 55), Миранчук (Бакаев, 56), Ионов (Газинский, 68), Дзюба.