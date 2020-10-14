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14 октября 23:36

Сборная Сербии упустила победу над Турцией

Футболисты сборной Сербии сыграли вничью с командой Турции в выездном матче четвертого тура группового раунда Лиги наций.

Встреча прошла в Стамбуле на стадионе «Тюрк Телеком» и завершилась со счетом 2:2. В составе сербской сборной голами отметились Сергей Милинкович-Савич (21-я минута) и Александр Митрович (49), у турецкой команды отличились Хакан Чалханоглу (56) и Озан Туфан (76).

После этой игры Турция набрала три очка и занимает третье место в группе 3 Лиги В, а Сербия с двумя очками расположилась на четвертой строчке.

В следующем турецкая команда сыграет на своем поле против России, а сербская сборная на выезде встретится с Венгрией.

источник: «Советский спорт»
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