Англия на своем поле уступила Дании

Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершилась со счетом 1:0 в пользу датчан. Единственный мяч в этой встрече забил Кристиан Эриксен (35-я минута).

Отметим, что на 31-й минуте встречи за вторую желтую карточку с поля был удален защитник англичан Гарри Магуайр.

После этой игры Дания набрала семь очков и расположилась на второй строчке в группе 2 Лиги А, Англия, уступая датчанам лишь по дополнительным показателям, занимает третье место.

В следующем туре Англия в гостях сыграет против Бельгии, а Дания на своем поле встретится с Исландией.