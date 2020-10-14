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14 октября 23:38

Англия на своем поле уступила Дании

Футболисты сборной Англии проиграли команде Дании в домашнем матче четвертого тура группового раунда Лиги наций.

Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершилась со счетом 1:0 в пользу датчан. Единственный мяч в этой встрече забил Кристиан Эриксен (35-я минута).

Отметим, что на 31-й минуте встречи за вторую желтую карточку с поля был удален защитник англичан Гарри Магуайр.

После этой игры Дания набрала семь очков и расположилась на второй строчке в группе 2 Лиги А, Англия, уступая датчанам лишь по дополнительным показателям, занимает третье место.

В следующем туре Англия в гостях сыграет против Бельгии, а Дания на своем поле встретится с Исландией.

источник: «Советский спорт»
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