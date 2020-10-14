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14 октября 23:57

Италия не смогла дома переиграть Нидерланды

Футболисты сборной Италиия не смогли обыграть команду Нидерландов в домашнем матче четвертого тура группового раунда Лиги наций.

Встреча прошла в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри» и завершилась со счетом 1:1. В составе итальянской сборной голом отметился Лоренцо Пеллегрини (16-я минута), у гостей нидерландской команды отличился Донни ван де Бек (25)

После этой игры итальянцы набрали шесть очков и занимают вторую строчку в турнирной таблице группы 1 Лиги А, а сборная Нидерландов с пятью очками расположились на третьем месте.

В следующем туре Италия дома сыграет против Польши, а Нидерланды на своем поле встретятся с Боснией.

источник: «Советский спорт»
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