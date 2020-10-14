Италия не смогла дома переиграть Нидерланды

Встреча прошла в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри» и завершилась со счетом 1:1. В составе итальянской сборной голом отметился Лоренцо Пеллегрини (16-я минута), у гостей нидерландской команды отличился Донни ван де Бек (25)

После этой игры итальянцы набрали шесть очков и занимают вторую строчку в турнирной таблице группы 1 Лиги А, а сборная Нидерландов с пятью очками расположились на третьем месте.

В следующем туре Италия дома сыграет против Польши, а Нидерланды на своем поле встретятся с Боснией.