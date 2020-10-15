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15 октября 00:30

Роман Зобнин: Физически мы чувствовали себя нормально

Полузащитник сборной России прокомментировал ничью в домашнем матче Лиги наций с Венгрией.

- Считаю, что физически мы чувствовали себя нормально, никаких тут вопросов быть не должно. Надо смотреть на то, как мы прессинговали и что тут не получалось, - рассказал Зобнин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что встреча четвертого тура прошла в Москве на «Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина» и завершилась со счетом 0:0. После этой игры сборная России набрала восемь очков и продолжает лидировать в группе 3 Лиги В, Венгрия с семью очками занимает второе место.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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