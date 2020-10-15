Юрий Семин: В матче с Венгрией имели преимущество, но КПД был очень слабеньким

- Думаю, когда отсутствуют 4-5 игроков, у нашей национальной сборной появляются проблемы. Эти 4-5 игроков приносят результат, а в этой игре их как раз не было. Имели преимущество, но КПД был очень слабеньким. Это нормальная, рабочая ничья. Есть над чем работать Черчесову. Нужно, чтобы игроки выздоровели. Но работы много, - рассказал Семин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что встреча четвертого тура прошла в Москве на «Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина» и завершилась со счетом 0:0. После этой игры сборная России набрала восемь очков и продолжает лидировать в группе 3 Лиги В, Венгрия с семью очками занимает второе место.