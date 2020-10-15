Гарри Кейн: Контролировали игру с Данией до красной карточки, а потом сразу пропустили с пенальти

- Это была тяжелая игра. Я горжусь ребятами, они выложились на все сто. Мы контролировали игру до красной карточки, а сразу после этого пропустили с пенальти. В больших матчах ошибки могут стоить вам дорого, и это то, что произошло сегодня. Это отличная подготовка к Евро в следующем году, хороший опыт для того, чтобы продолжать двигаться вперед, - цитирует Кейна официальный сайт УЕФА со ссылкой на Sky Sports.

Напомним, что встреча четвертого тура прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершилась со счетом 1:0 в пользу датчан, в составе которых на 35-й минуте отличился Кристиан Эриксен.

Отметим, что на 31-й минуте встречи за вторую желтую карточку с поля был удален защитник англичан Гарри Магуайр.

После этой игры Дания набрала семь очков и расположилась на второй строчке в группе 2 Лиги А, Англия, уступая датчанам лишь по дополнительным показателям, занимает третье место.