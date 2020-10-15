ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
15 октября 00:43

Станислав Черчесов: Это со стороны кажется, что мы осложнили себе жизнь в борьбе за первое место

Главный тренер сборной России прокомментировал ничейный результат домашнего матча Лиги наций с Венгрией.

- Почему мы осложнили себе жизнь в борьбе за первое место? Это со стороны кажется, а есть турнирная борьба. Мы на первом месте. К следующему сбору, возможно, у них будет кто-то болеть, а у нас будут все здоровы. Понятно, что мы недовольны, что не выиграли. Есть плюсы и минусы этого сбора, - сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что встреча четвертого тура прошла в Москве на «Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина» и завершилась со счетом 0:0. После этой игры сборная России набрала восемь очков и продолжает лидировать в группе 3 Лиги В, Венгрия с семью очками занимает второе место.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
75 лет назад ЦСКА выиграл первый трофей в своей историиКаршеринговый сервис YouDrive запустил пакетные тарифы на несколько часов и сутокКамила Валиева прокомментировала своё выступление в произвольной программе на втором этапе КРИрина Винер откровенно высказалась об Алине КабаевойЛипницкая показала свою маленькую дочь с редким именем«Жаль Нагиева, уже слышим его стоны»: Горбань в нюдовом бикини
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика