Станислав Черчесов: Это со стороны кажется, что мы осложнили себе жизнь в борьбе за первое место

- Почему мы осложнили себе жизнь в борьбе за первое место? Это со стороны кажется, а есть турнирная борьба. Мы на первом месте. К следующему сбору, возможно, у них будет кто-то болеть, а у нас будут все здоровы. Понятно, что мы недовольны, что не выиграли. Есть плюсы и минусы этого сбора, - сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что встреча четвертого тура прошла в Москве на «Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина» и завершилась со счетом 0:0. После этой игры сборная России набрала восемь очков и продолжает лидировать в группе 3 Лиги В, Венгрия с семью очками занимает второе место.