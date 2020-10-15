Марко Росси: Одержать победу над Россией сегодня было нереально

- Мы за последние шесть дней провели три игры, и эта игра была самой сложной. Россия - это действительно самая лучшая команда, против кого мы играли в последнее время. Нам не очень удавалось держать Дзюбу, не очень понятно, как с ним играть. Мы знали, что будут опасные переходы, мы почти пропустили гол, но в итоге удержали ничью. Могу сказать, что я удовлетворен ничьей, одержать победу было нереально сегодня, - приводит слова Росси ТАСС.

Напомним, что встреча четвертого тура прошла в Москве на «Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина» и завершилась со счетом 0:0. После этой игры сборная России набрала восемь очков и продолжает лидировать в группе 3 Лиги В, Венгрия с семью очками занимает второе место.