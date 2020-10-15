Станислав Черчесов: В какой-то степени согласен, что с Венгрией провели два разных тайма

- Понятно, что мы настраивались на победу в домашнем матче. Первый тайм мы входили в игру, не создавали остроты, в конце тайма начали перехватывать инициативу. Второй тайм прошел под нашу диктовку, создали много моментов, но, к сожалению, не забили.

В какой-то степени согласен, что провели два разных тайма. Пока венгры были свежи, они оказывали сопротивление, хорошо выходили из обороны. Во втором тайме физически мы выглядели лучше, провели замены, которые усилили нашу атаку, - передает слова Черчесова ТАСС.

Напомним, что встреча четвертого тура прошла в Москве на «Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина» и завершилась со счетом 0:0. После этой игры сборная России набрала восемь очков и продолжает лидировать в группе 3 Лиги В, Венгрия с семью очками занимает второе место.