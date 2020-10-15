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15 октября 08:20
автор: Владислав Корегин

Диогу Жота: Победа над Швецией со счетом 3:0 – это результат, которым мы можем гордиться

Фланговый нападающий сборной Португалии Диогу Жота прокомментировал победу своей команды над Швецией (3:0) в матче группового этапа Лиги Наций.

Напомним, что 23-летний игрок отметился дублем, забив на 44-й и 72-й минутах, еще один забитый мяч записан на Бернарду Силву (21).

– Это был отличный вечер и один из лучших матчей в моей карьере. Представлять мою страну во второй раз и так удачно выступить вместе с командой был – это здорово. Мы добились отличного результата против Швеции – команды, которую было непросто обыграть с таким счетом, и это результат, которым можно гордиться, – цитирует Жоту пресс-служба УЕФА.

Отметим, что после этой победы сборная Португалии набрала десять очков и продолжила лидировать в турнирной таблице своей группы.

В следующем туре португальцы дома сыграют против Франции. Встреча состоится 14 ноября в 22:45 мск.

источник: UEFA (УЕФА)
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