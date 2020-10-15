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15 октября 08:36
автор: Владислав Корегин

Тренер сборной Швеции Андерссон: Второй пропущенный гол от Португалии стал решающим в матче

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерсон подвел итоги матча группового этапа Лиги Наций с Португалией, где его команда уступила со счетом 0:3.

– С самого начала встречи мы будто бы встали не с той ноги и пропустили довольно быстрый гол, позволив соперник повести в счете. В дальнейшем они контролировали ход матча. Я считаю, что второй пропущенный мяч стал решающим. Отыграться с 0:2 от команды уровня сборной Португалии очень сложно, – цитирует Андерссона пресс-служба УЕФА.

Напомним, что сборная Швеции потерпела четыре поражения в четырех матчах Лиги Наций и осталась на последнем, четвертом месте в своей группе.

В следующем туре команда Андерссона дома примет Хорватию. Встреча состоится 14 ноября в 22:45 мск.

источник: UEFA (УЕФА)
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