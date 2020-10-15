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15 октября 10:30
автор: Владислав Корегин

Сергей Прядкин: Существует вероятность сокращения квоты по заполняемости стадионов на матчах РПЛ

За последние сутки количество заболевших коронавирусом в России превысило 13 тысяч.

Президент Российской Премьер-лиги Сергей Прядкин рассказал о том, что в ближайшее время может сократиться квота по заполняемости стадионов во время матчей чемпионата России.

– Безусловно, такая возможность существует, о чем мы говорили с владельцами и руководителями клубов. Мы всегда выступаем за футбол для болельщиков, для них он и существует. Но сейчас такая возможность есть, – цитирует Прядкина ТАСС.

Отметим, что согласно текущему регламенту стадион может быть заполнен лишь на 30 процентов от максимального количества зрителей.

Ранее из-за пандемии коронавирус предыдущий розыгрыш РПЛ был прерван в марте и возобновился спустя три месяца.

источник: ТАСС
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