Новый тренер «Динамо» Шварц поприветствовал всех болельщиков команды на русском языке (видео)

– Здравствуйте! Меня зовут Сандро Шварц. Приветствую всех болельщиков «Динамо» . С нетерпением жду этого вызова! «Динамо» – это фантастический клуб с большим именем в российском футболе. Я убежден, что вместе мы добьемся успеха. Давайте начнем творить историю с молодой и потрясающей командой! , – сказал тренер.

Напомним, что в среду «Динамо» официально объявило о назначении 41-летнего немецкого специалиста на должность главного тренера. Помогать немцу будут Волкан Булут и Андрей Воронин. Предыдущим место работы Шварца стал «Майнц».

В данный момент, московский клуб занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. 18 октября, бело-голубые сыграют в гостях с ЦСКА.