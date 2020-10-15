Новый тренер «Динамо» Шварц поприветствовал всех болельщиков команды на русском языке (видео)

– Здравствуйте! Меня зовут Сандро Шварц. Приветствую всех болельщиков «Динамо» . С нетерпением жду этого вызова! «Динамо» – это фантастический клуб с большим именем в российском футболе. Я убежден, что вместе мы добьемся успеха. Давайте начнем творить историю с молодой и потрясающей командой! , – сказал тренер.
Напомним, что в среду «Динамо» официально объявило о назначении 41-летнего немецкого специалиста на должность главного тренера. Помогать немцу будут Волкан Булут и Андрей Воронин. Предыдущим место работы Шварца стал «Майнц».
В данный момент, московский клуб занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. 18 октября, бело-голубые сыграют в гостях с ЦСКА.
🔥Сандро Шварц передает привет всем динамовцам!— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) October 15, 2020
И да, он уже подучил русский 😉
С нетерпением ждем тренера в Москве 😎 pic.twitter.com/X69Mv3TjuB