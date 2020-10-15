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15 октября 10:45
автор: Владислав Корегин

Новый тренер «Динамо» Шварц поприветствовал всех болельщиков команды на русском языке (видео)

Пресс-служба «Динамо» опубликовало ролик, в котором новый наставник команды Сандро Шварц обратился к фанатам москвичей.

– Здравствуйте! Меня зовут Сандро Шварц. Приветствую всех болельщиков «Динамо» . С нетерпением жду этого вызова! «Динамо» – это фантастический клуб с большим именем в российском футболе. Я убежден, что вместе мы добьемся успеха. Давайте начнем творить историю с молодой и потрясающей командой! , – сказал тренер.

Напомним, что в среду «Динамо» официально объявило о назначении 41-летнего немецкого специалиста на должность главного тренера. Помогать немцу будут Волкан Булут и Андрей Воронин. Предыдущим место работы Шварца стал «Майнц».

В данный момент, московский клуб занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. 18 октября, бело-голубые сыграют в гостях с ЦСКА.

источник: ФК «Динамо» (Москва)
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