Павел Худяков: Есть вероятность, что «Тамбов» подпишет еще игроков до конца трансферного окна

– Будут ли еще новые игроки в команде? Посмотрим, время еще есть, но загадывать ничего не будем. По селекции мы работаем непрерывно, но для того, чтобы игрок оказался в команде, должно многое сложится. Плюс не нужно забывать, что наши возможности ограничены, – цитирует Худякова ТАСС.

Отметим, что в нынешнее трансферное окно «Тамбов» подписал 12 игроков, в том числе защитников Вараздата Арояна и Виталия Шахова, а также полузащитников Себастьена Тилля, Мохаммеда Рабиу и Жасурбека Жалолиддинова.

После десяти туров РПЛ команда Сергея Первушина занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав восемь очков.