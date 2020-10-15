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15 октября 12:21
автор: Владислав Корегин

Павел Худяков: Есть вероятность, что «Тамбов» подпишет еще игроков до конца трансферного окна

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков оценил трансферную кампанию клуба в этом сезоне.

– Будут ли еще новые игроки в команде? Посмотрим, время еще есть, но загадывать ничего не будем. По селекции мы работаем непрерывно, но для того, чтобы игрок оказался в команде, должно многое сложится. Плюс не нужно забывать, что наши возможности ограничены, – цитирует Худякова ТАСС.

Отметим, что в нынешнее трансферное окно «Тамбов» подписал 12 игроков, в том числе защитников Вараздата Арояна и Виталия Шахова, а также полузащитников Себастьена Тилля, Мохаммеда Рабиу и Жасурбека Жалолиддинова.

После десяти туров РПЛ команда Сергея Первушина занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав восемь очков.

источник: ТАСС
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