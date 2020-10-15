Стали известны лучшие игроки ФНЛ по итогам сентября

Отметим, что 27-летний вратарь признан лучшим футболистом ФНЛ по версии лиги. В прошедшем месяце он принял участие в пяти матчах, в которых не пропустил ни одного гола. Вторая строчка за нападающим Иваном Сергеевым из «Крыльев Советов», забившем шесть голов в шести встречах первенства. Тройку лучших замкнул центральный защитник «Алании» Хетаг Кочиев – на его счету два забитых гола.

Также проводилось голосование среди болельщиков, в котором победу одержал 25-летний Сергеев – он набрал 28,9% голосов. Второе и третье места заняли форвард «Алании» Батраз Гурциев (25,2%) и хавбек «Крыльев» Антон Зиньковский (12%) соответственно.

После 15 туров лидером ФНЛ является «Нижний Новгород», набравший 34 очка.