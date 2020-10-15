ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
15 октября 12:35
автор: Владислав Корегин

Стали известны лучшие игроки ФНЛ по итогам сентября

Официальный сайт Футбольной национальной лиги сообщил о том, что голкипер «Нижнего Новгорода» Артур Анисимов стал лучшим игроками турнира в сентябре.

Отметим, что 27-летний вратарь признан лучшим футболистом ФНЛ по версии лиги. В прошедшем месяце он принял участие в пяти матчах, в которых не пропустил ни одного гола. Вторая строчка за нападающим Иваном Сергеевым из «Крыльев Советов», забившем шесть голов в шести встречах первенства. Тройку лучших замкнул центральный защитник «Алании» Хетаг Кочиев – на его счету два забитых гола.

Также проводилось голосование среди болельщиков, в котором победу одержал 25-летний Сергеев – он набрал 28,9% голосов. Второе и третье места заняли форвард «Алании» Батраз Гурциев (25,2%) и хавбек «Крыльев» Антон Зиньковский (12%) соответственно.

После 15 туров лидером ФНЛ является «Нижний Новгород», набравший 34 очка.

источник: ФНЛ
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Секреты успешного торга при продаже б/у автомобиляHuawei возглавила рейтинг самых дорогих производителей электроники КитаяВодителям рассказали о самых опасных ошибках в использовании вариатораИрина Винер откровенно высказалась об Алине КабаевойС женой, как у Задорова, можно сбежать хоть на необитаемый островМОК аннулировал результаты хоккейной сборной РФ на Олимпиаде
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика