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15 октября 13:35
автор: Владислав Корегин

Источник: «Краснодар» может подписать Ионова за 3,5-4 млн евро

Фланговый полузащитник «Ростова» и сборной России Алексей Ионов может продолжить карьеру в «Краснодаре».

Как утверждает Sport24, руководство ростовского клуба готово рассмотреть вариант с уходом 31-летнего россиянина только в том случае, если успеет найти ему замену. Отмечается, что сумма трансфера футболиста в «Краснодар» оценивается в 3,5-4 миллиона евро.

Ионов выступает за «Ростов» с августа 2017 года. В общей сложности он провел за команду 87 матчей, забил 18 голов и отдал 12 ассистов. Контракт хавбека рассчитан до конца июня 2022-го.

Ранее игрок защищал цвета «Зенита», ЦСКА, «Динамо», «Кубани» и «Анжи». В составе сборной России Ионов отыграл 31 встречу (4 гола).

источник: Sport24
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