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15 октября 14:05
автор: Владислав Корегин

«Астана» подтвердила факт переговоров с Тихоновым

Футбольный клуб «Астана» подтвердил информацию о возможном назначении главным тренером команды российского специалиста Андрея Тихонова.

– В пятницу, 16 cентября, мы выставим официальную информацию по этой ситуации на наших источниках, – сказали News.ru в клубе.

Ранее 49-летний Тихонов рассказал о том, что в данный момент он ведет переговоры с казахстанской командой по поводу назначения на пост главного тренера.

В своей карьере российский специалист возглавлял такие клубы, как «Енисей» и «Крылья Советов».

После 12 туров «Астана» занимает второе место в чемпионате Казахстана, набрав 21 очко. От идущего первым «Кайрата» команду отделяют восемь очков.

источник: News.ru
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