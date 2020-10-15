«Астана» подтвердила факт переговоров с Тихоновым

– В пятницу, 16 cентября, мы выставим официальную информацию по этой ситуации на наших источниках, – сказали News.ru в клубе.

Ранее 49-летний Тихонов рассказал о том, что в данный момент он ведет переговоры с казахстанской командой по поводу назначения на пост главного тренера.

В своей карьере российский специалист возглавлял такие клубы, как «Енисей» и «Крылья Советов».

После 12 туров «Астана» занимает второе место в чемпионате Казахстана, набрав 21 очко. От идущего первым «Кайрата» команду отделяют восемь очков.