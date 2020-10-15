Россия может принять несколько матчей молодежного чемпионата Европы

Россия планирует выдвинуть заявку на проведение нескольких матчей групповой стадии молодежного чемпионата Европы 2021 года.

Как сообщает «РИА Новости», ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией, из-за распространения COVID-19 и связанных с пандемией экономических проблем, Словения отказалась проводить шесть матчей в марте (т.е. игры с участием команд одной из четырех групп), поэтому эта часть турнира может быть проведена в третьей стране.

УЕФА будет принимать заявки до конца октября, чтобы найти нового хозяина, и РФС выдвинет кандидатуру России.

В молодежном чемпионате Европы примут участие 16 сборных, которые на групповой стадии будут разделены на четыре группы по четыре команды. Изначально планировалось, что на равных условиях соревнования примут Венгрия и Словения. Проведение плей-офф запланировано на конец мая и начало июня.

На данный момент известно восемь из 16 участников ЧЕ-2021: Венгрия, Словения, Россия, Англия, Испания, Дания, Нидерланды и Швейцария.