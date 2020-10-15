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15 октября 16:16
автор: Виктор Шарафудинов

Россия может принять несколько матчей молодежного чемпионата Европы

Изначально турнир должны были принять Венгрия и Словения.

Россия планирует выдвинуть заявку на проведение нескольких матчей групповой стадии молодежного чемпионата Европы 2021 года.

Как сообщает «РИА Новости», ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией, из-за распространения COVID-19 и связанных с пандемией экономических проблем, Словения отказалась проводить шесть матчей в марте (т.е. игры с участием команд одной из четырех групп), поэтому эта часть турнира может быть проведена в третьей стране.

УЕФА будет принимать заявки до конца октября, чтобы найти нового хозяина, и РФС выдвинет кандидатуру России.

В молодежном чемпионате Европы примут участие 16 сборных, которые на групповой стадии будут разделены на четыре группы по четыре команды. Изначально планировалось, что на равных условиях соревнования примут Венгрия и Словения. Проведение плей-офф запланировано на конец мая и начало июня.

На данный момент известно восемь из 16 участников ЧЕ-2021: Венгрия, Словения, Россия, Англия, Испания, Дания, Нидерланды и Швейцария.

Завершится отборочная стадия 17 ноября. Жеребьевка финальной части турнира состоится в швейцарском Ньоне 10 декабря.

источник: «РИА Новости»
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